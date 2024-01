VIDEO: Vlastný gól ako z komédie. Hviezdy Pittsburghu sa postarali o trapas

Napokon však puk poslali do nesprávnej bránky. Kris Letang ho v obrannom pásme prihral Jevgenijovi Malkinovi, ktorý ho ale nezachytil a už mu nič nebránilo na ceste do bránky.

"Keď sa na to pozriete, moja prihrávka smerovala do rohu. Nešlo to do siete. Ale mal by som to vedieť vyriešiť lepšie. Asi som nemal prihrávať dozadu, keď tam nebol brankár. Myslím, že sa z toho poučím," povedal Letang.

Gól bol pripísaný Lawsonovi Crouseovi. Paradoxne, v čase, keď puk prešiel za bránkovú čiaru, nebol kanadský útočník už ani na ľade

"Videl som takéto veci len na videu, nikdy som nebol pri tom ako hráč. Je to šialené," povedal Alexander Kerfoot z Arizony.