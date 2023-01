Vancouver čaká veľká operácia. Som sklamaný z práce, ktorú som odviedol, vraví šéf klubu

"Ale je to určite pod trhovú hodnotu za to, čo robí počas tejto sezóny. Takže sme v kaši. On bude hľadať peniaze, zaslúži si to. Neviním ho za to."

Je pravdepodobné, že klub sa pokúsi svojho kapitána vymeniť.

O prácu môže čoskoro prísť aj hlavný tréner Bruce Boudreau. Podľa Elliottea Friedmana je jeho pravdepodobným nástupcom Rick Tocchet. Do určitej trénerskej role majú rátať aj so Sergejom Gončarom. Rutherford priznal, že komunikoval s potenciálnymi kandidátmi na rolu budúceho kormidelníka.