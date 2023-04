Lantošimu v Česku otvorili oči. Dúfam, že ma tréneri nevyhodia, vraví pred MS

„Chceli sme ísť ďalej, ale nepodarilo sa to. Sezóna sa skončila skôr, ako mala,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

S tímom BK Mladá Boleslav skončil už v predkole play off českej hokejovej extraligy, kde jeho mužstvo nestačilo na Kometu Brno.

Sezóna bola ako na horskej dráhe. Na začiatku som bol s výkonmi dole, ale v druhej polovici to bolo z mojej strany lepšie. Hodnotím to však pozitívne. Liga ma opäť posunula ďalej. Som rád, že tam môžem zotrvať aj ďalší rok a zlepšovať sa.

V predkole play off ste narazili na Kometu Brno. V základnej časti ste v štyroch vzájomných zápasoch vyhrali, ale vo vyraďovacej časti ste na súpera nestačili. Čo sa stalo?

Nie nadarmo sa hovorí, že play off je iná súťaž. Vedeli sme o tom a mali sme na svojej strane psychickú výhodu. Verili sme, že je to veľká šanca na postup do ďalšej fázy.

Bohužiaľ, neboli sme na nich tak dobre pripravení a zápasy sme nezvládli. Chceli sme ísť ďalej, ale nepodarilo sa to.