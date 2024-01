ONLINE: USA - Česko dnes, finále MS v hokeji žien do 18 rokov 2024 LIVE

Oba finalisti se potkali těsně před začátkem mistrovství v posledním přípravném utkání. A lepší vzpomínky na tento zápas mají Češky. Dokázaly svého soupeře porazit 4:3 po samostatných nájezdech. Už to byl pro Česko milník. Proti Spojeným státům do té doby v této kategorii nikdy nevyhrálo.



Dokáže to napodobit také ve finále? Od tohoto přípravného zápasu už nikdo proti USA nebodoval.