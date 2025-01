Feneš má naďalej chuť zostať s dvadsiatkou. Šampionát nám ukázal realitu, povedal

BRATISLAVA. Tréner Ivan Feneš má naďalej chuť zostať na striedačke slovenskej hokejovej dvadsiatky. Po návrate zo svetového šampionátu v Kanade pre TASR povedal, že ak dostane dôveru od vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), je pripravený pokračovať. Šieste miesto Slovákov je podľa neho odrazom toho, kde sa momentálne hokej na Slovensku v tejto vekovej kategórii nachádza. Feneš: Vo štvrťfinále rozhodli detaily Mladí Slováci nestačili vo štvrťfinále na Fínsko (3:5), v skupine prehrali aj so Švédskom (2:5) a Českom (2:4). Švajčiarsko zdolali 2:1 a Kazachstan 5:4 po predĺžení.

"Šampionát nám ukázal realitu, že na top štyri tímy sme bohužiaľ nestačili. Šieste miesto je asi taký obraz toho, na čo aktuálne dvadsiatka mala. Vo štvrťfinále sme ukázali, že sme reálne mohli zabojovať o semifinále. V tom zápase rozhodli detaily, ale hlavne prečíslenia, ktoré sa zrodili po našich obrovských chybách. Ale napriek tomu si myslím, že chalani na ľade nechali maximálne všetko a ukázali, že sú dobrí hokejisti. Ale rozdiel medzi tými najlepšími štyrmi tímami a nami ešte stále je," povedal Feneš po návrate na Slovensko. Okrem chýb videl tréner rozdiely medzi tímami aj inde. "Fanúšik to nevidí, ale my, čo v hokeji robíme, tak vidíme, kde je realita. Lebo naozaj vieme, z čoho sme vyberali my a vieme, akú základňu majú top tímy, že sú schopní takéto kvalitné mužstvá postaviť podľa toho, aká je to veľmoc. My sme odkázaní na každého jedného hráča, takže konkurencia je vždy náročná a MS sú vždy o tom, že je tam desať tímov, ktoré chcú zvíťaziť."

Problém nevidí v prílišnom chcení Pred šampionátom boli hráči pozitívni a odhodlaní, Feneš si nemyslí, že im prílišné chcenie zväzovalo nohy. "Vôbec si nemyslím, že im to zväzovalo nohy, práve naopak. Boli motivovaní a každý jeden deň, čo som ich videl, tak tvrdo pracovali na tréningoch a takisto v zápasoch. Aj medzi tretinami tam bolo odhodlanie. Hráči boli hladní po úspechu, aj my všetci, takže to tam musí byť. My sme tam cestovali s tým, že ideme niečo dosiahnuť, ale tak isto aj súperi. Bohužiaľ, nehráme hokej sami proti sebe, ale vždy stojí proti nám súper, ktorý chce tiež uspieť." Pred MS mali Slováci jednu z najdlhších príprav, to berie kormidelník Slovenska ako výhodu a aj ako cieľ do budúcnosti. "My sme odišli 9. decembra, čo je extrémne dlhá doba. Videli sme viacerých hráčov, po tom prvom týždni niektorí s nami pokračovali, ďalší už nie, takže v tomto to bola určite výhoda."

Feneš: Mali by sme prestať veľa rozprávať Feneš sa potom zamyslel nad tým, že nie všetci hráči, ktorým sa darí v slovenskej najvyššej súťaži, sa dokázali presadiť aj na medzinárodnom fóre. "Je to možno na zamyslenie pre slovenských funkcionárov a slovenské tímy, že prečo to tak je. Možno nám to trošku ukázalo zrkadlo extraligy. Ja som vedel, že chalani, ktorí išli na MS zo slovenskej extraligy, tak drvivá väčšina z nich nemala veľký priestor v lige a to nás naozaj potom dobehlo. Mali sme tam 12-gólového strelca Tomáša Pobežala, ale sám zistil, že juniorský top hokej je ešte o level vyššie. Ale bola to obrovská skúsenosť pre chalanov, pretože mať možnosť zažiť takúto konkurenciu zažiť a konfrontovať sa s ňou, tak vždy im to určuje dať to zrkadlo správne, aby boli ešte lepší. Ja si myslím, že prioritne by sme mali prestať veľa rozprávať, hodnotiť a komentovať z domu, ale prioritne by sme mali začať oveľa tvrdšie pracovať. A stačí, ak niekto vycestuje von a vidí, v akých podmienkach vyrastajú Kanaďania, Švédi, Američania, Fíni. Dnes už vieme, že Češi odskočili ďaleko. A to sa týka aj nejakej infraštruktúry, takže tu je obrovský priestor na zlepšenie. Každý musí začať od seba. Tvrdá práca, nič iné nám neostáva. Základňa bude vždy taká, aká je, my sme určite schopní raz za čas vystreliť nejak výsledkovo, ale zatiaľ realita bude taká, že šieste mesto je taký obraz, kde sme."

Vyzdvihol Dvorského Z jednotlivcov pochválil tréner Dalibora Dvorského. Devätnásťročný center ukázal potenciál a Feneš verí, že čoskoro dostane šancu v NHL. "Ja si myslím že dokázal, že bol lídrom na ľade a aj mimo ľadu. Bodovo sa presadzoval, bol náš najlepší útočník, najlepší hráč na šampionáte a naplnil všetky naše očakávania. Samozrejme, potrebujeme podporu ďalších hráčov, ktorí sa musia k nemu pridať. Ja Daliborovi veľmi prajem, je skvelý hokejista a musím povedať, že za uplynulé roky sme spolu prešli veľmi veľa turnajov a aj šampionátov, takže sa poznáme detailne. A on tú šancu určite dostane skôr či neskôr. V St. Louis s ním majú určite dobré plány a vedia, čo s tým urobiť, či je už ten pravý čas ho tam hodiť. Počkáme si na to."

Musí predložiť hodnotiacu správu Feneša teraz čaká zloženie ešte jedného účtu. Zväzu predloží hodnotiacu správu a po nej sa rozhodne o jeho zotrvaní na striedačke dvadsiatky. "Chuť tu musí byť, pretože stále sa všetci chceme zlepšovať. Trénovať reprezentáciu to je vždy česť a výsada. Samozrejme urobíme hodnotenie, posunieme ďalšie informácie juniorským trénerom i dorasteneckým, aby zasa mali nejaké poznatky o tom, kde sa juniorský hokej nachádza. A samozrejme, pokým bude ďalej dôvera medzi mnou a vedením zväzu, tak budeme pokračovať. Ak sa nezhodneme, tak pôjdeme každý svojou cestou," povedal pre TASR. O majstrovi sveta v kategórii do 20 rokov sa rozhodne medzi Fínskom a USA, tréner Slovákov si pred bojom o zlato zaprognózoval.