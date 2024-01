ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (36. kolo)

V nedeľu je na programe 36. kolo Tipos Extraligy a už ich ostáva len štrnásť do konca základnej časti. HK DUKLA Trenčín má naďalej šancu sa prebojovať do TOP 6, ale v tomto zápase proti HK Spišská Nová Ves bude zisk bodov náročný.



HK DUKLA Trenčín: Trenčania sa momentálne nachádzajú na 8. mieste so ziskom 48 bodov. Na priečku garantujúcu priamy postup do štvrťfinále im chýba sedem bodov. V minulom kole odohrali duel s trápiacim sa Zvolenom, nad ktorým vyhrali 2:1. V mužstve spod hradu Matúša Čáka sú dvaja legionári, ktorí majú zhodne po 27 kanadských bodov. Sú nimi Tor Immo a Phil Pietroniro.

Horúcou aktualitou u vojakov je ukončenie spolupráce s obrancom Tobiasom Ekbergom po vzájomnej dohode.



HK Spišská Nová Ves: Spišiaci sú na čele tabuľky so 70-timi bodmi. Na druhý Poprad majú pohodlný náskok desať bodov. Ťahali šnúru šiestich víťazstiev a taktiež na domácom ľade neprehrali až 16 zápasov. Tieto série im prekazila Nitra, ktorá ich zdolala 4:2. S čím, ale môžu byť spokojní je to, že majú najproduktívnejšieho hráča v celej súťaži. Kanaďan Olivier Archambault získal až 46 bodov.



Vzájomné zápasy v sezóne 2023/2024:



Trenčín 3:5 Spišská Nová Ves



Spišská Nová Ves 3:1 Trenčín