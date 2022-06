Tréner Colorada krotí nadšenie. Zatiaľ sme iba na polceste, vraví

Nehrali sme dobre, zhodujú sa

"Hrali na najvyššej úrovni a my nie. Musíme zlepšiť náš výkon," vyzval svojich zverencov tréner Tampy Jon Cooper. "Bolts" odohrali od leta 2020 už 67 zápasov v play-off, čo je najviac zo všetkých tímov.

Na to sa však vyhovárať nechcú. "Odohrali sme veľa zápasov, ale presne to sme chceli. Je to lepšie ako mať päť mesiacov voľna každý rok. Toto je dôvod, prečo to robíme. Play-off si vyberá svoju daň," dodal Cooper.