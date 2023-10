Valach si zabudol korčule, vyjde ho to draho. Spišská Nová Ves vedie extraligu

„Stále je to začiatok sezóny, nerobíme z toho nejakú veľkú vedu. Vieme, že sezóna je dlhá, nemôžeme zaspať na vavrínoch,“ hovoril po poslednom víťazstve nad Trenčínom útočník Dalibor Bortňák. „Snažíme sa byť pokorní a držať sa nášho hokeja. Zatiaľ to vychádza.“

Takýto štart do sezóny neočakával ani tréner Vlastimil Wojnar: „Samozrejme, že sme chceli, ako sa hovorí, ísť od zápasu k zápasu. Sme radi za to, že sme tie body nazbierali, ale takto ďaleko sme ani neuvažovali - osem zápasov, šesť výhier, to vôbec nie.“

V Trenčíne to mali náročné

Nabudený spišský kolektív hrá atraktívny hokej, na ktorý sa dobre pozerá. Ukázal to aj v zápase ôsmeho kola proti Dukle Trenčín. Pre východniarov to nebol vôbec jednoduchý duel, odohrali ho len so šestnástimi korčuliarmi.

„Víťazstvo sa rodilo už od rána veľmi ťažko, my sme ráno prišli o troch útočníkov. Rostislav Marosz ukončil pôsobenie, Rapáč a Archambault sú chorí. Do toho si ešte Juraj Valach nepriviezol časť výstroja, takže sme hrali na päť obrancov a jedenásť útočníkov,“ hovoril tréner.

„Bolo to veľmi náročné, keď nás súper zatlačil. Mali sme to ale postavené tak, aby sa to stávalo čo najmenej a aby sme využívali šance, ktoré sa naskytnú.“