Melicherčíkova prvá nula prišla v pravý čas. Spanilá jazda Spišiakov v play-off pokračuje

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po gólovej prestrelke v prvom semifinále bola druhá semifinálová bitka medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami oveľa taktickejšia. Po prvej tretine, v ktorej dominovali defenzívy, sa zdalo, že to bude o jednom góle. Veď v základnej časti bol v zápasoch rivalov z východu len v jednom zo šiestich vzájomných na konci rozdiel väčší ako jeden gól. Domácim ale dokonale vyšiel úvod tej druhej. Najprv si Košičania po necelej štvrťminútke od úvodného buly nedali pozor a pustili do samostatného úniku najproduktívnejšieho hráča základnej časti Oliviera Archambaulta, ktorý sa nemýlil a uspel zoči voči Jaroslavovi Janusovi, ktorý dostal v košickej bránke len druhýkrát v play-off prednosť pred Dominikom Riečickým.

Po necelej pol druha minúte si Košičania neustrážili priestor pred vlastnou bránkou a nikým neatakovaný Kale Kerbashian pohodlne poslal z dorážky puk do košickej siete po druhýkrát.

Košičania napriek optickej prevahe už do konca zápasu nedokázali nájsť recept na spišskonovoveskú defenzívu. Naopak, ešte sa ani poriadne nenadýchli k záverečnej play-off a po strate puku tretíkrát inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Róberta Džugana a ich frustráciu napokon ešte štvrtým gólom prehĺbil 22 sekúnd pred koncom Branislav Rapáč. Spišiaci tak víťazstvom 4:0 potvrdili svoju silu na domácom ľade a už len dve víťazstvá ich delia od vysnívaného finále. VIDEO: Zostrih zápasu HK Spišská Nová Ves - HC Košice (2. zápas)

Nedostať gól je vždy dobré „Bol to napriek výsledku vyrovnaný zápas. Rozhodol tímový výkon, hrali sme veľmi skúsene, čo nás ako trénerský štáb veľmi teší. Boli tam situácie, kedy mali Košice viac z hry, ale dokázali sme si to v defenzíve postrážiť aj s podporou dnes skvelého Marcela Melicherčíka. Bol to z našej strany výborný play off výkon, ktorý nás znova nakopne do ďalších bojov,“ hodnotil zápas spišskonovoveský asistent trénera Vladimír Záborský.

Skúsený spišskonovoveský gólman sa až v 36 zápase sezóny konečne dočkal vychytanej nuly. Prišla v pravý čas. „Nula je vždy taký dobrý psychologický moment. Čím dlhšie ju v zápase držíte tým je súper viac pod tlakom a v play-off sa tento môže preniesť aj do ďalších zápasov. Ale na druhej strane každý zápas začína od nula nula,“ povedal po zápase. Priznal, že druhé semifinále bolo iné ako prvé.

„Človek nikdy nevie, ako sa bude zápas odvíjať. Ani po tých rokoch. Bolo to odlišné, ale boli sme dobre pripravení. Po včerajšom víťazstve, ktoré sa nerodilo ľahko, som ako vždy išiel do zápasu možno s malou dušičkou. Ale dva z dvoch na domácom ľade je super,“ dodal Melicherčík, ktorý si po zápase spolu so spoluhráčmi vychutnával ovácie skvelého spišskonovoveského publika.

Zľava Patrik Rogoň (Košice) a brankár Marcel Melicherčík (Spišská Nová Ves) v zápase semifinále play-off hokejovej Tipos extraligy medzi HK Spišská Nová Ves - HC Košice (Autor: TASR)

„Hráme to pre ľudí. Od začiatku v Spišskej Novej Vsi sa veľmi teším z toho, že ľudia po dlhých rokoch opäť dostali extraligový hokej a užívajú si to naplno. Chodia, povzbudzujú, aj keď sa niekedy nedarí. Nikdy som nemal pocit, že by na nás zabudli, alebo nám prestali veriť. Z toho cítim veľkú radosť, že to, čo pre nich robíme, asi robíme dobre,“ pochválil fanúšikov.

Bližšie, ale ešte stále ďaleko Jednou z najvýraznejších postáv doterajšieho priebehu semifinále je Róbert Džugan. V prvom tečom strely Dávida Romaňáka rozhodol o víťazstve po predĺžení, v druhom dával do prázdnej bránky tretí gól, ktorý definitívne spečatil ďalšie víťazstvo. Navyše sa viackrát ocitol v tvrdých stretoch s Košičanmi, ktorým dokonale znepríjemňoval život. „Za celú sezónu som toho neschytal toľko ako dnes. Ale hrám agresívny štýl hokeja a keď to viem rozdať, tak musím vedieť aj prijať. Pri niektorých zákrokoch to boli skôr moje chyby. Síce som toho podostával, ale dôležité je, že sme vyhrali,“ pousmial sa po zápase. Hoci k postupu do finále chýbajú Spišiakom už len dve víťazstvá, ostávajú nohami na zemi.

„Stále nie je koniec. Musíme pokračovať s pokorou v našej hre, ktorá nás zdobí a nezblázniť sa a nenechať sa nejako vyprovokovať. Dva zápasy v Košiciach budú veľmi náročné a ťažšie ako tie doteraz,“ myslí si Džugan. Na jeho slová nadviazal aj Melicherčík: „V Košiciach to bude ťažké. Bude to ťažké. Aj preto sme si po včerajšku hovorili, že by bolo dobré to aj dnes dotiahnuť do víťazného konca. Podarilo sa. Ale stále sa hrá na štyri víťazné a môže to byť ešte dlhá séria.“

Všetko pre tím Spišiaci zatiaľ v play-off neprehrali ani v jednom z doterajších šiestich zápasov. Podľa asistenta Záborského je za týmito výsledkami predovšetkým ochota všetkých hráčov podriadiť sa systému a tímovej hre. „Je to síce klišé, ktoré sa stále opakuje, ale play-off je hlavne o tom tíme a o tom ako hráme jeden za druhého. To by som asi vyzdvihol. Zomkli sme sa a sme si vedomí toho, že ak chceme vyhrávať zápasy, tak musíme hrať ako jeden a v niektorých veciach sa podriadiť a dať ego na stranu,“ zdôraznil a rovnako ako jeho zverenci prízvukoval, že dve domáce víťazstvá sú síce vynikajúcim vstupom do semifinále, ale nemožno nič veľmi preceňovať.

„Ideme do Košíc a tam sa hrá veľmi ťažko. Znova sa musíme zodpovedne pripraviť. Hokej je nevyspytateľná hra a mení sa to zo sekundy na sekundu. Košice majú veľmi kvalitné mužstvo. Musíme ísť krôčik po krôčiku a určite spravíme všetko pre to, aby ten výsledok bol pre nás pozitívny,“ povedal smerom k zápasom, ktoré budú v utorok a stredu na košickom ľade. Zmeny zlepšili hru, ale úspech nepriniesli Košičania do druhého zápasu nastúpili s troma zmenami v zostave. Jedna, už spomínaná, bola v bránke, do zostavy sa vrátil po piatkovej zdravotnej indispozícii aj kapitán Michal Chovan a po zranení aj americký obranca Cooper Zech. Kvôli zachovaniu povolenej kvóty cudzincov sa mimo zostavu ocitol americký útočník Chase Berger. „Hrali sme oveľa rýchlejšie. Veľká časť zápasu bola 50 na 50, ale potom sme v druhej tretine mali minútku a pol útlm. Chvíľu sme sa nedokázali sústrediť, súper dal dva rýchle góly a tie v podstate napísali príbeh zápasu,“ hodnotil košický tréner Dan Ceman, ktorý priznal, že po zlom úvode druhej tretiny stratili jeho zverenci pokoj.

Nadviazal tak na slová útočníka Mareka Bartánusa. „Opäť sme čakali vyrovnaný zápas, išli sme do zápasu s cieľom niektoré veci zlepšiť, čo sa nám aj podarilo. Prvá tretina bola vyrovnaná. V druhej tretine dokázal súper skórovať a na našej strane prišla trochu panika, keď viedli o dva góly. V tretej tretine sme tam mali nejaké šance, ale nedokázali sme streliť gól. Nakoniec sme to museli ešte viac otvoriť, lebo už bolo málo času a dostali sme gól do prázdnej brány.“

Veria v silu domáceho prostredia Košičanov opäť prišla na Spiš podporiť početná skupina fanúšikov a rovnako, ako tí domáci, sa postarali o skvelú atmosféru. „Aj kvôli nim nás mrzí, že sa nám nepodarilo získať aspoň jedno víťazstvo. Je to play-off, súper potvrdil domáce prostredie a teraz sa to sťahuje ku nám. Musíme naplno využiť naše domáce prostredie a musíme sa naplno sústrediť najmä na ten tretí zápas. Nič iné v hlavách nemáme a nesmieme mať. Je to veľmi vyrovnané a verím, že budeme mať kúsok šťastia pri zakončení, aby nám to tam padlo,“ myslí si Bartánus.