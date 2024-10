Komisia rozhodcov SZĽH trestala. Dvojica arbitrov má pozastavenú nomináciu

"Domáci tím HK Nitra dosiahol gól, ktorý po preskúmaní v rámci trénerskej výzvy tímom HC MONACObet Banská Bystrica pre možné nedovolené bránenie v hre brankárovi nebol uznaný.

Po preskúmaní dostupných záberov bolo viditeľné, že došlo ku kontaktu hokejky hráča HK Nitra s betónom brankára hostí pri pokuse o zakončenie, čo spôsobilo zmenu polohy brankárovej ľavej nohy.

Túto skutočnosť rozhodcovia pri prezeraní záznamov vyhodnotili ako kľúčovú pre posúdenie situácie.

KR SZĽH má však názor, že vzhľadom na následný vývoj hernej situácie (prihrávka na druhú stranu a strela do odkrytej bránky), by brankár nebol schopný dostať sa do pozície, v ktorej by gólu mohol zabrániť ani v prípade, že by k predmetnému kontaktu nedošlo," uvádza sa v stanovisku na webe SZĽH.