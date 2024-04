Koľko má ešte Nitra síl? Tréner Stavjaňa hľadá slabé miesto Michaloviec (prognóza)

Michalovce si vo štvrťfinále poľahky poradili so Zvolenom 4:1 na zápasy. V mnohých momentoch série sa zdalo, že majú v zálohe vyšší prevodový stupeň. Ten napokon ani nemuseli využiť, keďže Zvolen bol len tieň tímu z minulých rokov v play off.

Mohlo to byť výnimočné semifinále, aké sa ešte v histórii nehralo. Iba vo východniarskej réžii. Ale proti boli hokejisti Nitry, ktorí vyradili víťaza základnej časti z Popradu a teraz sa hotujú, že prejdú aj cez Michalovce. Tie boli minulý rok tretie, ale bronz sa im už máli. Chcú ísť ďalej. Séria štartuje v stredu a vo štvrtok v Michalovciach od 18.00. Ako dopadne?

Michalovce vyhrajú, ak:

Korčuliarsky sa minimálne vyrovnajú Nitre

Vyvarujú sa spôsobu hry, ktorý predvádzal Poprad a ktorý nefungoval v rozhodujúcich dvoch zápasoch série proti Nitre

Budú v sérii rozumnejším tímom, tzn. budú menej vylučovaní, budú hrať viac s pukom a tak eliminujú silné stránky Nitry.

X faktor

Martin Bodák

Obranca líšok, je príjemným prekvapením doterajšieho priebehu play off. Po Fínovi Kousovi z Nitry je zatiaľ druhým najproduktívnejším obrancom play off. V štatistike plus mínus má Bodák +8, čo je najlepšie hodnotenie v extralige.

Pre Bodáka bude táto séria špeciálna, keďže predchádzajúce tri sezóny strávil v Nitre. Obranca s reprezentačným potenciálom trávi dostatok času na ľade vo všetkých herných situáciách. Stabilné výkony Bodáka v ofenzíve aj defenzíve prinášajú Michalovciam náskok oproti súperovi. Nitra až tak komplexného slovenského obrancu nemá.