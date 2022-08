Američania sa natrápili ako Slováci. Kto uspeje v súboji o piate miesto?

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa rozlúčia s prestížnym turnajom Hlinka Gretzky Cup súbojom o piate miesto. Zverenci Tibora Tartaľa narazia na rovesníkov z USA.

Už pred posledným zápasom v skupine A bolo jasné, že Slováci neobhája fantastickú striebornú medailu z vlaňajška. Stretnutie so Švajčiarskom odohrali hneď na druhý deň po prehre s Kanadou.

„Bol to veľmi ťažký zápas, hrali sme dvakrát v priebehu 20 hodín. V prvej tretine to bolo vidieť, kým sme sa dostali do zápasu. Je veľmi dôležité, že sme ho zvládli. Švajčiari mali deň voľna, my sme sa emočne vypli v zápase proti Kanaďanom,“ uviedol tréner slovenskej osemnástky Tibor Tartaľ pre SZĽH.