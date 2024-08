Tradičný zvyk nemohol chýbať. Hrivík oslávil narodeniny penou v tvári

Na nálade to však tímu neubralo a tradičné, no tentoraz nie sladké prekvapenie mal na tvári narodeninový oslávenec Marek Hrivík.

Realizačný tím však promptne zareagoval a namiesto 24-ročného hráča Washingtonu Capitals povolal do národného tímu Františka Gajdoša, ktorý mužstvo dokonale pozná, keďže absolvoval uplynulé dva svetové šampionáty.

Fehérváryho zdravotný stav bol otázny už od jeho oznámenia do nominácie. Napokon deň pred turnajom padlo rozhodnutie o jeho neúčasti. Tréneri poznali verdikt už od utorka, keď kontaktovali Gajdoša a nová posila českého Litvínova s príchodom neváhala.

"Včera večer mi volal pán tréner a dohadovali sme to s klubom. Nakoniec ma Litvínov uvoľnil, za čo som veľmi rád a včera som dorazil. Ja si myslím, že to je aj dobrá príprava pred novou sezónou, pretože to bude na medzinárodnej úrovni a tempo bude vysoké.

´Fehy´ je top obranca, takže ja som tu na to, aby som pomohol tímu najlepšie ako budem vedieť," uviedol po stredajšom tréningu Gajdoš, ktorý v uplynulej sezóne pomohol HK Nitra k zisku majstrovského titulu.