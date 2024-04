Švajčiari sa chystajú na Slovákov v silnej zostave. Príde aj nesmrteľný hráč

"Švajčiari k nám prídu v silnej zostave. Zrejme v nej nebude chýbať ani snáď 'nesmrteľný' Andres Ambühl, ktorý si pridá ďalší štadión do svojej zbierky," poznamenal v tejto súvislosti asistent trénera SR Peter Frühauf.

Hráči aj tréneri netajili nadšenie z veľkého záujmu fanúšikov o oba prípravné zápasy proti Švajčiarsku (vo štvrtok a piatok od 16.30 h), v ktorých by sa mal v drese hostí predstaviť aj rekordér v počte účastí na majstrovstvách sveta.

Slováci sa napriek predpokladanej sile súpera chcú sústrediť najmä na svoj výkon. "Vieme, že Švajčiari budú nebezpeční, rýchli a nepríjemní v súbojoch. Na to sa musíme pripraviť. My však chceme vnútiť súperovi svoju hru a byť s tým úspešní," zdôraznil Frühauf.

Následne prehrali s neskoršími medailistami Lotyšskom a Nemeckom a nedarilo sa im ani v doterajšom priebehu sezóny 2023/2024, v ktorej prehrali vo všetkých deviatich zápasoch. Tie boli rozdelené do troch turnajov, na ktorých čelili Česku, Fínsku a Švédsku.

Slovenskí reprezentanti sa tešia na búrlivú kulisu. "Vstupenky sa predali rekordne rýchlo a možno by vypredali aj tréningy. Je to pre fanúšikov iba dobre, že aj v Humennom uvidia reprezentáciu. Švajčiari majú dobrú generáciu hráčov a budú to určite kvalitné zápasy," povedal útočník Samuel Takáč.

Aj skúsený obranca Mário Grman verí, že sa jeho tím odvďačí fanúšikom za podporu: "Veľmi sa na to teším. Verím, že podpora fanúšikov bude skvelá a že ich potešíme. Nechceme nič podceniť. Musíme sa zžiť so systémom, ktorý chce od nás tréner."