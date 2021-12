Slováci spoznali nový program Švajčiarskeho pohára. Začnú o deň skôr

Švajčiari po odhlásení sa výberu Nórska museli ďalší postup prekonzultovať so zostávajúcimi účastníkmi podujatia a napokon je z toho dohoda, že Slováci už v stredu večer o 20.30 hod absolvujú duel proti Lotyšom a o dva dni neskôr si od 19.45 hod zmerajú sily s domácimi Švajčiarmi.

Pôvodne mali hrať Slováci proti olympijskému výberu Ruska, no Rusi sa už skôr z turnaja odhlásili. Ich miesto zaujali Nóri, no napokon ani tí do Vispu nevycestovali. V oboch prípadoch ide o rovnaký dôvod - nepriaznivú pandemickú situáciu.

Turnaj vo Švajčiarsku je pre Slovákov posledná medzinárodná previerka pred februárovými zimnými olympijskými hrami v Pekingu.

Na novembrovom Nemeckom pohári v Krefelde slovenskí hokejisti po dobrých výkonoch skončili na druhom mieste za domácimi Nemcami, ale pred Švajčiarmi a olympijským tímom Ruska.