Šéf IIHF o spore v slovenskom hokeji: Nikdy nepodporíme PHL

BRATISLAVA. Už len do stredajšej polnoci majú hokejové kluby čas na to, aby sa prihlásili do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží, riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Pred stredajšou uzávierkou rezonuje najmä snaha niektorých klubov hrať novozaloženú súkromnú ligu (PHL), ktorá by nespadala pod zväzové riadenie.

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif pre TASR potvrdil, že nikdy nepodporí vznik nezávislej ligy.

Profesionálne kluby z extraligy a SHL sa do súťaží na sezónu 2023/2024 mohli prihlasovať od 15. mája. O tom, koľko sa ich prihlásilo do "dedlajnu" - stredajšej polnoci, bude vedenie zväzu informovať vo štvrtok 1. júna.