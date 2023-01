Nemec, Gajan či Repčík. Slovensko môže o rok na MS 20 znova poslať opory

BRATISLAVA. Slovensko sa v posledných rokoch na seniorskej i juniorskej scéne prezentuje ako národný tím, ktorý sa nebojí dať šancu mladým. U mužov to prinieslo ovocie.

Aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov sme mali najmladší tím. Platilo to v roku 2023 i na zrušenom šampionáte v zime na prelome rokov 2021 a 2022. Môže za to predovšetkým silná generácia, z ktorej vzišla jednotka i dvojka draftu.

Vekový priemer Slovákov na poslednom svetovom šampionáte juniorov bol 18,33 roka. O čosi starší boli Rakúšania a Švédi, vôbec najvyšší priemer mali Kanaďania (18,91).