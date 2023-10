Najväčší problém Slovana sa vo Zvolene pominul. Nehráme zlý hokej, myslí si Minárik

"Určite sme spokojní celý tím. Po toľkých prehrách po predĺžení či nájazdoch práve vo Zvolene vyhrať v riadnom hracom čase - to určite nakopne tím ďalej pracovať.

VIDEO: Zvolenčania hodnotia prehru so Slovanom

Myslím si, že nehráme zlý hokej, len nie sme dosť dôrazní na to, aby sme dali viac gólov. S dvoma sa iba ťažko vyhráva zápas. Na tom treba tiež pracovať."

"S predbránkovým priestorom máme najväčší problém, nevieme sa tam presadiť. Aj preto nevyhrávame zápasy. Trénujeme na tomto každý deň a už sa to začína odzrkadlovať," priznal 23-ročný Minárik.

Bol to ťažký zápas, veľa sa korčuľovalo, hralo sa hore – dole, nechýbali súboje, takže bolo to náročné," komentoval zápas Minárik.

"V prvej polovici zápasu bol Slovan lepší a druhú polovicu sme boli lepší my. Hostia premenili viac šancí a zaslúžene vyhrali. Od polovice druhej tretiny sme sa zdvihli, dostávali sme Slovan pod tlak, podarilo sa nám dať dva góly, priblížili sme sa.

Zvolenčania si zápas so Slovanom prehrali najmä nezvládnutým nástupom do druhej tretiny. V tejto pasáži inkasovali až tri góly a zo stavu 1:1 bolo razom 1:4.

Center štvrtej formácie domácich vykresal nádej znižujúcim gólom na 3:4, ale napokon musel skloniť hlavu pred triumfom súpera.

"Slovanisti boli efektívni v predbránkovom priestore. My sme si tam nedali pozor, boli sme nedôslední a stálo nás to inkasované góly na začiatku druhej tretiny.

Sú to však odstrániteľné chyby. Ak na tom popracujeme a poučíme sa z toho, tak sa tomu vyvarujeme. Neboli to totiž góly z ich extra tlaku alebo z prečíslení, ale skrátka premenili to."

