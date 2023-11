Slováci zopakovali najvyšší triumf pod vedením Ramsayho: Boli sme hladní po góloch

LANDSHUT. Slovenským hokejistom sa vydaril vstup do turnaja o Nemecký pohár. V Landshute vo štvrtok zvíťazili n ad Rakúskom 7:1 . Týmto výsledkom zopakovali najvyššie víťazstvo pod vedením Craiga Ramsayho.

Potiahla prvá formácia

"Bolo dôležité, že sme po góle na 4:1 reagovali gólom Cingela. Nebolo to jednoduché, ale chalani boli už od rána nastavení a do bodky plnili, čo sme chceli.

Sme za to radi. Boli sme aktívni aj v presilovke a aj pri rovnovážnom stave. Boli sme hladní po góloch, tlačili sme sa do brány a veľakrát nám to vyšlo," povedal asistent trénera Peter Frühauf.

Výborným výkonom sa blysla prvá formácia v zložení Cingel-Takáč-Faško Rudáš, všetci jej útočníci sa gólovo presadili. Ďalšie góly pridali Baláž a Okuliar, obaja skórovali dvakrát.

"Odovzdali to, čo sme vyžadovali. Boli silní v útočnom pásme, boli lídri na ľade a mužstvo naladili prvým striedaním. Vieme, kde sú ich kvality a sme radi, že sa pridávajú aj chalani z druhých pätiek," dodal Frühauf.

VIDEO: Zostri zápasu Rakúsko - Slovensko