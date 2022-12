Slováci chcú doma napraviť bilanciu. Môžeme zdolať každého, vraví Ramsay

"Chceme vyhrať oba zápasy, to je hlavné. Tešíme sa aj na ľudí, chceme si užiť domácu atmosféru. Budú to ťažké zápasy, my sa na ne musíme dobre pripraviť," uviedol obranca Martin Gernát.

"Uvidíme, čo to bude v zápase, na tréningoch to bolo fajn. Ale teším sa na to a dúfam, že si to užijeme. Som rád, že som dostal príležitosť. Budem sa to snažiť využiť, uviedol 21-ročný brankár.

Brankár Škorvánek z Dukly Michalovce má na konte 9 víťazstiev v trinástich zápasoch Tipos extraligy, úspešnosť zákrokov má 93,70 percent. V reprezentácii chce potvrdiť dobrú formu:

"Mám dobré pocity. Je to iné ako v klube, ale chalanov poznám. Som rád, že tu môžem byť a užívam si to. Chceme predviesť čo najlepšiu hru a chceme potešiť ľudí víťazstvami."