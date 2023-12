Nórov nabili a potom poľavili. Gajan je úžasný, musíme mu to vrátiť, vraví Radivojevič

Stopercentná bilancia po troch zápasoch je novinkou. Svedčí o výnimočnosti mužstva, ktoré prišlo do Švédska reprezentovať.

GÖTEBORG. Slovenskí hokejisti ešte nikdy nezažili taký vydarený štart na majstrovstvách sveta do 20 rokov .

Dvorský sa rozbehol

Hráčom zápasu sa stal Dalibor Dvorský. Na turnaji po prvý raz bodoval, a to rovno štyrikrát. Zaznamenal dva góly a dve asistencie.

“Cítil som sa veľmi dobre. Spoluhráči mi pomohli. Hlavne som rád, že sme vyhrali,” vyjadril sa po zápase.

Trochu pomalšie sa rozbiehal aj na aprílových MS do 18 rokov. Potom však bol kľúčovým hráčom pri ceste do semifinále.

“Je to super pocit, ale ja som vedel, že to niekedy príde, veril som tomu,” hovorí o skutočnosti, že po prvýkrát sa zapísal do štatistík.