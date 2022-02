Gernát sa už covidu neobáva. Chce nadviazať na formu z klubu

"Situácia je momentálne taká, aká je, musíme sa s tým vyrovnať. Je to náročné pre trénera, keď mu vypadnú zo súpisky hráči, s ktorými počítal.

BRATISLAVA. Obranca HC Lausanne Martin Gernát by mal patriť k oporám defenzívy slovenského tímu na olympijskom hokejovom turnaji v Pekingu.

"Covid som prekonal počas Vianoc. Prešiel som si tým doma. Tri dni som mal trochu ťažšie, ale potom som si oddýchol a vrátil sa späť do Lausanne.

Do bratislavskej "bubliny" prišiel 28-ročný zadák v nedeľu, do tréningového procesu sa mohol podľa plánu zapojiť až v utorok večer. Pozitívneho testu sa sám neobáva, koronavírusom si už prešiel pred vyše mesiacom:

Vo švajčiarskej lige som absolvoval osem zápasov, potom som priletel späť na Slovensko a pripojil som sa k reprezentácii. Momentálne sa cítim zdravý, fit a pevne verím, že sa čo najskôr dostanem na ľad."

V Lausanne je spokojný, v januári sa mu začalo dariť aj z hľadiska produktivity. Celkovo odohral v tejto sezóne v najvyššej švajčiarskej súťaži 36 zápasov, v ktorých nazbieral 16 bodov za šesť gólov a desať asistencií.

"Záver pred olympijskou prestávkou sa nám vcelku vydaril, nevyšiel nám jedine ten posledný zápas. Aj u mňa osobne sa to konečne rozbehlo, za čo som rád. Pevne verím, že výkony z klubu si prenesiem aj do reprezentácie a že to bude na olympiáde padať mne aj chalanom," hovorí.