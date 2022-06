Manažér Michaloviec: Peniaze za Regendu pomôžu, s Fínmi už nepočítame

V kádri HK Dukla Ingema Michalovce bol v uplynulej sa sezóne služobne najstarší hráčom.

Pamätá si víťazstvá v 1. hokejovej lige zo sezón 2017/2018 a 2018/2019, ako aj víťaznú baráž proti Žiline zo sezóny 2018/2019, keď Michalovčania triumfovali v siedmom zápase na ľade svojho súpera.

Bol aj pri doposiaľ najlepšom umiestnení Michaloviec v ich histórii, v sezóne 2020/2021, keď to Dukla dotiahla do semifinále play off, kde nestačila na Poprad, no umiestnila sa treťom mieste v Tipos extralige.

Dnes už bývalý extraligový útočník MAREK MAŠLONKA si postupne zvyká na pozíciu športového manažéra.