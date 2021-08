Je kreatívny a má čuch na góly. V elitnom útoku je nový hráč

Veľkú zodpovednosť na svojich pleciach cíti útočník Peter Cehlárik. V Bratislave by rád zopakoval svoje výkony z Rigy a pomohol tímu k postupu na olympijský turnaj v Pekingu.

„Dlho sme nad tým premýšľali. Lantoši hral na MS veľmi dobre. Chceli sme však využiť Jurčovu kreativitu. Lantošiho sme zaradili do druhého útoku k Ružičkovi a Pospíšilovi,“ povedal na online brífingu asistent trénera Ján Pardavý.

„Musíme hrať jednoducho a efektívne. Podporovať jeden druhého a vtedy to bude fungovať,“ uviedol Cehlárik.

Zároveň sa však chce vyvarovať tomu, aby aj so spoluhráčmi hrali až príliš kombinačne.

„Na tréningoch nám to išlo s chlapcami super. Tešíme sa už na zápas,“ povedal Jurčo.

Tentoraz by mal opäť patriť k ofenzívnym lídrom slovenského tímu.

Pri otázke na to, či bude 28-ročný útočník stíhať za kolegami z útoku, sa pousmial a obrátil sa na blízko stojaceho Petra Cehlárika.

„Nemyslím si, žeby hrali až tak agresívne ako naposledy v Piešťanoch. Stálo by ich to vylúčenia, a to určite nechcú.

Naši chlapci sa musia s ich tvrdou hrou vyrovnať. Samozrejme podstatné bude aby sme si aj my udržali disciplínu,“ uviedol Pardavý.

Na prípravné stretnutia s Rakúšanmi pred svetovým šampionát si zaspomínal aj Cehlárik.

Podľa neho bude dôležité potvrdiť kvalitu, ktorá v tíme je. Čaká, že stretnutie sa bude hrať vo vysokom tempe.

„Ak chceme postúpiť na olympiádu musíme zvládnuť každý jeden zápas. Začíname proti Rakúšanom. Verím, že sme na nich dobre pripravení,“ skonštatoval Cehlárik.