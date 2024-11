Šimon Nemec je na farme. Ktorým hráčom z TOP 5 draftu sa stalo niečo podobné?

V nasledujúcej sezóne napriek mimoriadne vydarenému kempu začínal znova na farme, vzhľadom na pretlak v prvom tíme. Hoci sa v úvodnom zápase zranil, našťastie to nebolo nič vážne a po dvoch týždňoch bol späť.

Žiaden obranca pred ním spadajúci do kategórie U19 nezaznamenal v AHL vyšší počet gólov a bodov. Po pravidelnom prepisovaní rekordov na Slovensku vstúpil do zámorského hokeja v rovnakom štýle.

V Utice mal bodový priemer ešte vyšší a po 13 zápasoch sa dočkal povýšenia do NHL. Došlo k tomu začiatkom decembra 2023 a malo to byť len dočasne, nakoľko káder New Jersey Devils zužovali zranenia.

Hneď pri debute v najlepšej lige sveta sa blysol 2 bodmi, predvádzal výborné výkony a na farmu sa počas sezóny už nevrátil. V 60 zápasoch zaznamenal 19 bodov (3+16).

Zmena trénera mu nepomohla

Tretia sezóna po drafte je však ako zo zlého sna. Nový tréner Sheldon Keefe ho zo začiatku spároval s mladým neskúseným obrancom, dal mu viac defenzívnejšie úlohy, pri ktorých príliš nemal priestor využiť svoje silné stránky.