Kariéru mu ovplyvnil zatvorený štadión. Petrovský zabojuje o NHL v zámorí

"Bol som veľmi nervózny. Tá nervozita stúpala každým kolom a keď konečne zaznelo meno, tak to všetko opadlo. Bol som veľmi rád, že si ma vybrala práve Minnesota. Netvrdím, že to bol môj vysnívaný klub, ale hovoril som s nimi na NHL Combine a bol to teda jeden z tímov, ktoré prejavili záujem. Z toho rozhovoru sa však nedalo vytušiť takmer nič a určite som sa nespoliehal na to, že si ma vyberú Wild," zaspomínal si rodák z Veľkého Šariša na draft pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Petrovský: OHL mi vyhovuje Petrovský sa nemohol hokejovo rozvíjať v blízkom Prešove, lebo miestny hokejový štadión práve prerábali. Vo veku 12 rokov tak odišiel do českého Třinca, kde prešiel viacerými mládežníckymi tímami. Po štyroch rokoch využil šancu vyskúšať si zámorský hokej a stal sa hráčom klubu Owen Sound Attack z kanadskej juniorskej OHL. V jeho prvej sezóne zaň odohral 65 duelov základnej časti so ziskom 54 bodov (28+26), v siedmich zápasoch play-off zaznamenal dva góly a štyri asistencie.

"Bola to pre mňa obrovská zmena. Zrazu som bol sám bez rodiny a bol som nútený komunikovať v angličtine. Chvíľu sa mi cnelo za najbližšími, ale vyšiel som z toho psychicky silnejší. Tréneri i spoluhráči ma prijali veľmi dobre a dá sa povedať, že mi sadla aj liga. OHL je rýchla, miestami tvrdá. To môjmu štýlu vyhovuje," povedal Petrovský o svojom pôsobení v OHL. Ročník 2021/2022 ozdobil striebornou medailou z Hlinka Gretzky Cupu, v drese slovenskej osemnástky na ňom strelil jeden gól a na štyri prihral v piatich dueloch.

Chce byť jedným z lídrov Petrovský si uvedomuje, že najbližšia sezóna bude pre jeho budúcu kariéru veľmi dôležitá: "Moje očakávania sú veľké, ale triezve. Nechcem, aby som bol zbytočne sklamaný. Dám do toho všetko a uvidíme, kam sa dokážem posunúť. Veľmi dôležité budú majstrovstvá sveta. Určite tam budeme pod drobnohľadom. Potom ma čaká septembrový nováčikovský kemp a aj tam musím podať výborný výkon. No a potom príde samotná sezóna. Tá bude z pohľadu šancí dostať sa do NHL hlavným faktorom."