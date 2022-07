Nemcovi radil Tatar. Mešár o šampionáte: Verím, že zabojujú aj za nás

Profiligové kluby si prvýkrát v histórii vybrali v úvodnom kole hneď trojicu Slovákov. Dvoch z nich – Juraja Slafkovského (Montreal Canadiens) a Šimona Nemca (New Jersey Devils) – dokonca z najvyšších pozícii!

Aj v nasledujúci deň draftu zazneli tri mená slovenských hokejistov. V druhom kole (63. pozícia) si New York Rangers vybral Adama Sýkoru, v 6. kole (185. miesto) siahla Minnesota Wild po Servácovi Petrovskom a v 7. kole Arizona Coyotes (204. miesto) po Adamovi Žlnkovi.

Šestica čerstvo draftovaných hráčov sa momentálne pripravujú doma na Slovensku. Pred novou sezónou sú všetci plní očakávania.

Zvýšená pozornosť? Je to normálne

„Zhruba o tri týždne ma čaká odlet do Montrealu, kde budem bojovať o miesto v prvom tíme. Zvykol som si na to, ako to funguje a užívam si to,“ hovorí historicky prvá slovenská jednotka draftu NHL Juraj Slafkovský.