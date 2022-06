Zrodí sa prekvapujúci prestup? Krištof vraj mieri na ďaleký východ

"Je rozhodnutý využiť klauzulu v zmluve, ktorá mu za vopred určených podmienok, umožní ukončiť kontrakt do konca júna," informuje idnes.cz

Podľa medializovaných informácii by sa prestup mal uskutočniť aj napriek tomu, že Krištofa viaže s Brnom platný kontrakt pre budúcu sezónu.

Slovák, ktorý má olympijský bronz a tiež si zahral aj na nedávno skončených MS vo Fínsku, by sa mal stať novou posilou Admiralu Vladivostok.

BRNO. Slovenský hokejový reprezentant a hráč Komety Brno Michal Krištof by mohol zamieriť do Ruska. Referuje o tom portál idnes.cz.

K špekulácii o prestupe do Ruska, kde by mal byť Krištof po Michalovi Čajkovskom a Christiánovi Jarošovi tretím Slovákom, sa vyjadril aj on sám:

"Je predčasné o tom hovoriť. Ak bude všetko vyriešené, môžeme sa o tom baviť. Práve odlietam na dovolenku, zavolajte mi za pár dní."

Na súpiskách mužstiev KHL je aktuálne 16 legionárov, z toho traja Slováci. Vladivostok má troch legionárov, dvoch Bielorusov a Čecha Libora Šuláka.