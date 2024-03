CALGARY. Martin Pospíšil nedávno podpísal dvojročný kontrakt v Calgary Flames. Potom, čo sa etabloval v najlepšej lige sveta, s ním "plamene" počítajú aj do budúcnosti. Patrí k nastupujúcej generácii slovenských hokejistov v profilige. Momentálne nemá v tíme žiadneho krajana, no keď vstúpil do NHL, v tíme hral aj Adam Ružička. Duo kamarátov rozdelil Ružičkov odchod do Arizony. Po krátkom čase v novom klube sa postaral o škandál. Na sociálnych sieťach zverejnil video s bielym práškom, na čo organizácia zareagovala vypovedaním jeho zmluvy.

"Je to veľká škoda, čo sa udialo. Veď s Adamom som bol odvtedy, ako ma draftovali, bývali sme spolu, nemal som s ním žiadny problém. Dúfam, že sa dá dokopy. Kedykoľvek ma bude potrebovať, pozná moje číslo," povedal Pospíšil o Ružičkovi v rozhovore pre Denník N. "Podľa toho, ako ho poznám, vstúpi si do svedomia a vezme to vážne ako veľkú školu života. Uvedomí si, že to bola hlúposť, a dokáže, že má na to hrať na najvyššej úrovni. Držím mu palce a budem mu nápomocný. Ak bude potrebovať, som tu preňho." Flames zažívajú neuspokojivú sezónu. Postup do play-off im s najväčšou pravdepodobnosťou unikne a Pospíšil sa vyjadril, že by rád reprezentoval na majstrovstvách sveta. V súvislosti s hokejovou reprezentáciou sa v súčasnosti aj z iniciatívy politikov rieši, či povolať aj hráčov z Kontinentálnej hokejovej ligy. Nie je tajomstvo, že má táto súťaž pre ruskú vládnu garnitúru propagandistický význam.