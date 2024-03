Fedotov sa teší na štart v NHL. Nevieme si predstaviť, čím si prešiel, vraví Briere

Bývalý najlepší brankár Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) a strieborný medailista zo ZOH 2022 podpísal s Flyers vstupný kontrakt ešte 7. mája 2022, no 4. júla 2022 ho ruské úrady zadržali za pokus vyhnúť sa povinnej vojenskej službe.

Fedotov: Prežívam skvelé pocity

V 44 zápasoch základnej časti zaznamenal 91,4-percentnú úspešnosť zákrokov. Teraz už je konečne vo Philadelphii s cieľom pomôcť Flyers k postupu do play-off.

Ani po absolvovaní vojenskej služby však do USA nevycestoval. Sezónu 2023/2024 odohral napriek varovaniam IIHF, že jeho kontrakt v KHL je neplatný, za CSKA Moskva.

"Prežívam skvelé pocity a veľmi sa teším na začiatok novej kariéry. Verím, že ma čaká dlhá cesta ako hráča Philadelphie. Teším sa, že pomôžem tímu do play-off a tam nech zostaneme čo najdlhšie v hre," vyhlásil 27-ročný Fedotov podľa webu NHL.

Snaží sa čo najrýchlejšie si zvyknúť na štýl hokeja, akým sa hrá v NHL. Necítil však, že by to bola až taká obrovská zmena.

"Za posledné dva roky musel prežiť množstvo situácií, ktoré si obyčajní ľudia ani len nevedia predstaviť. Myslím si, že môže byť hrdý na to, že je tu konečne s nami, môže čeliť otázkam médií a čakajú ho tréningy s novými spoluhráčmi," skonštatoval Daniel Briere.

"Všetci brankári, s ktorými som hovoril, vravia: 'Neboj sa robiť to, čo zvyčajne robíš, a buď sústredený. Sleduj puk a rytmus hry.' Samozrejme, je to tu o niečo rýchlejšie, ale pre mňa je to naozaj dobré. Páči sa mi, keď je hra čo najrýchlejšia," doplnil ruský brankár.

