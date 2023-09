Slovan navýši rozpočet, prídu noví hráči. Sersen: Sme v tom namočení všetci

BRATISLAVA. „Čo sa deje? Vyhrali sme Stanley cup?“ žartoval kapitán Slovana Bratislava Michal Sersen, keď po utorňajšom doobedňajšom tréningu schádzal z ľadu medzi novinárov. Tých prišlo viac ako na posledný domáci zápas so Zvolenom. Hokejisti Slovana Bratislava absolvovali prvý tréning bez trénera Jána Pardavého. Viedla ho dvojica doterajších asistentov Richard Kapuš a Rudolf Jendek. Obaja tréneri sú odchovanci klubu a za Slovan odohrali viac ako 500 zápasov. Dvojica by mala viesť mužstvo na najbližšie dva zápasy, ktoré sú na programe do konca týždňa. Pokiaľ vedenie nenájde nového kormidelníka.

V piatok hrá Slovan v Nitre, v nedeľu privíta na domácom ľade Trenčín. „Spravíme všetko pre to, aby táto dvojica ostala minimálne túto sezónu, ale aj ďalšie v Slovane. Nie je jednoduché zo dňa na deň nájsť trénera. Spravíme pre to maximum a možno už v piatok na lavičke bude stáť nové meno. Máme v hre viacero alternatív,“ povedal Pavol Hofstädter, jeden z akcionárov klubu.

Sersen: Mužstvo potrebuje impulz Hráčom pred tréningom vedenie klubu oficiálne oznámilo ukončenie spolupráce s trénerom Jánom Pardavým. „Dalo sa čakať, že sa nejaké zmeny udejú. Nikto z nás si to takto nepredstavoval. Nikdy to nie je príjemné. Mužstvo však potrebuje nový impulz. Vedenie sa rozhodlo. Verím, že nám to nejakým spôsobom pomôže,“ reagoval Sersen.

„Je to pre nás nová situácia. Myslím si, že do konca týždňa budeme vo vedení klubu. Videli sme, že chlapci sú v kŕči. Ráno sa dozvedeli novinu o trénerovi. Je to však hokej, je to život. Musíme ísť ďalej,“ doplnil jeden z asistentov Rudolf Jendek. Vedenie klubu o zmene trénera dlhšie diskutovalo. Situáciu preberali aj s hráčmi.

V pozadí tréner Slovana Ján Pardavý a vľavo jeho asistent Richard Kapuš. (Autor: TASR)

„Vždy sa pri týchto rozhodnutiach snažíme mať čo najviac informácií. Odohralo sa veľa stretnutí. Nie je to o tom, že by sme na základe jedného názoru, robili závery. Bolo to vzájomné rozhodnutie s vedením a trénerom. Sadli sme si a hľadali sme cestu, ako z tejto situácie von. Toto bol výsledok. Nemôžeme zlý vstup do sezóny hádzať iba na trénera. Je to dobrý človek a kvalitný tréner. Akurát mu nevyšlo pôsobenie podľa predstáv. Mohol to ovplyvniť aj káder, ktorý tu bol,“ prezradil Hofstädter.

Opakujú rovnaké chyby Belasí vyhrali iba jeden z úvodných štyroch zápasov Tipos extraligy. Proti nováčikovi z Humenného podali solídny a konsolidovaný výkon. V ostatných stretnutiach však hráčom chýbala bojovnosť a dokola opakovali tie isté chyby. „Musíme zvýšiť sebavedomie každého jedného hráča. Prestali sme si v určitých situáciách veriť. Hlavne jeden na jedného. Potrebujeme premieňať šance, to nás brzdí. Dostávame sa do kŕčov a nevieme zlomiť zápas. Mali sme možnosť zmeniť skóre a vrátiť sa do zápasu, ale nám sa to nedarilo. Naopak, padneme dole a dostávame veľa gólov,“ opísal asistent trénera. „Je na nás hodená deka. Je vidno, že si neveríme a kazíme aj jednoduché prihrávky. Musíme začať od základu postupnými krokmi. Na tréningu sa musíme sústrediť na každú jednu činnosť a preniesť to krok za krokom aj do zápasov,“ doplnil Sersen. Slovan inkasoval od súperov v štyroch zápasoch 21 gólov, čo je viac ako päť gólov na stretnutie. „Návraty do pásma nám robia problémy. Chlapci robili zbytočné oblúky. Musíme na tom pracovať, aby vedeli, kam sa majú vrátiť. Je veľmi dôležité, aby sme všetci vedeli, čo máme robiť,“ zhodnotil Jendek.