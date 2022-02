Rusov rozhnevalo prísne vylúčenie: Česi simulovali a celý zápas provokovali

BRATISLAVA. Divoká prestrelka medzi Ruskom a Českom (5:6 po predĺžení) na ZOH 2022 v Pekingu priniesla aj jeden kontroverzný moment. V druhej tretine za stavu 2:1 pre ruský tím došlo k spornému vylúčeniu na strane Rusov. Útočníka Dmitrija Voronkova vylúčili rozhodcovia na 5 minút plus do konca zápasu za úder do hlavy.

Zákrok, ktorým poslal k ľadu Čecha Lukáša Sedláka, si boli arbitri overiť aj na videu. Z následnej presilovej hry vyťažili českí hokejisti dva góly. "Voronkov hrá takýmto štýlom. Podobne sa predviedol aj v zápasoch so Švajčiarskom a Dánskom. Je to mladý, ostrý a veľký chlapec. Za mňa to bolo správne vylúčenie a my sme ho potrestali," povedal v rozhovore pre hokej.cz český tréner Filip Pešán.

Podľa ruských hokejistov bolo vylúčenie ich 21-ročného útočníka posúdené veľmi prísne.

"Ani do súpera poriadne nenarazil. Celý čas bol otočený smerom k puku. Súper do neho vrazil a spadol," uviedol pre sport24.ru ruský obranca Alexander Nikišin. Ďalší člen ruskej defenzívy Jegor Jakovlev naznačil, že Česi v zápase často simulovali, z čoho pramenili viaceré vylúčenia. Českí hokejisti sa až štyrikrát presadili v početnej výhode.