Bolo to hlúpe, až zákerné. Pánik trafil do hlavy krajana, ktorý ležal na ľade

Pardubice sa v tretej tretine snažili zmazať tesný náskok súpera, no doplatili na vlastnú nedisciplinovanosť. Z posledných ôsmich minút zápasu hrali v plnom počte dokopy len 79 sekúnd.

V prvom zápase bolo Pánika na ľade vidno. Odohral najviac spomedzi útočníkov Pardubíc (16:39 min, pozn.), no v závere zaujal v negatívnom zmysle.

Situácia sa napokon vyvinula tak, že sa práve tieto mužstvá dostali do finále.

"Faul je neoddiskutovateľný. Hokejka v tvári, neviem čomu sa Pánik diví... Potom je tam pohyb smerom do hlavy," hovoril spolukomentátor ČT Sport.

Rovnako to pochopil aj kanadský obranca Třinca Adam Smith, ktorý sa pustil do Pánika a chcel pomstiť zákrok na Hrehorčáka. Situáciu však ustál bez bez toho, aby dostal aj on trest a pripravil Třinec o presilovú hru.

Hostia v posledných sekundách Pardubice k ničomu nepustili a v súboji o Masarykov pohár si po víťazstve 2:1 pripísali na konto prvý dôležitý bod.

VIDEO: Zostrih z 1. finálového zápasu Pardubice - Třinec