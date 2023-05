Bude pokračovať rozprávka Floridy? V NHL zostali posledné štyri mužstvá

NEW YORK. Prekvapenia sú na dennej báze, vyhrať môže ktokoľvek. Takýmito slovami by sa dalo charakterizovať play-off severoamerickej NHL, ktoré sa pomaly blíži do finále.

Po sezóne už má 28 klubov, zostali posledné štyri. Do finále konferencí sa prebojovali Vegas Golden Knights, Dallas Stars, Carolina Hurricanes a Florida Panthers.