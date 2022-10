Prekonal rakovinu, takmer zmeškal pôrod. NHL má nového železného muža

V zápase Vegas Golden Knights a San Jose Sharks v stredu nadránom odohral svoje 990. stretnutie bez jedinej pauzy Phil Kessel, útočník „zlatých rytierov“. Keď sa jeho séria bez prestávky začala, svet ešte nepoznal iPad, nabíjačky na elektromobily, pieseň Just the Way You Are či film Avatar.

Nový železný muž Národnej hokejovej ligy je opradený mýtmi. Údajne miluje hotdogy, povráva sa, že sa viackrát so spoluhráčmi nepohodol až tak, že spôsobil problémy v tíme, a už z predvádzanej hry občas vidno, že obrana je preňho neobľúbený pojem.