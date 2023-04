Zo suterénu do extraligy. Šéf Humenného spomína Bibliu a reaguje na špekulácie

Nie favorizovaná Žilina, ale Humenné. Slovenská hokejová liga (SHL) má prekvapujúceho víťaza. Hoci východniari viedli vo finálovej sérii už 3:1 na zápasy, Žilinčania stav vyrovnali a zdalo sa, že v rozhodujúcom siedmom súboji na vlastnom ľade majú tromfy v rukách. Stal sa pravý opak. Miestenku do extraligy si vybojoval klub, ktorá po reštarte hokeja v meste pôsobil v sezóne 2019/20 až v tretej najvyššej súťaži. „Mieša sa vo mne hrdosť, radosť a všetko dokopy. Možno si neuvedomujeme, do čoho vôbec ideme,“ vraví pre Sportnet predseda výkonného výboru HC 19 Humenné PETER ŽDIŇÁK.

V článku sa dozviete... Prečo považuje úspešné finále za masaker? Čo prežíval po strate dvoch finálových mečbalov? Aký prísľub dal kabíne? Dôjde k zmenám v hráčskom kádri? Ako vyzerá situácia ohľadom sponzorov? Ako vníma zemplínske derby v extralige a na ktorých súperov sa najviac teší? Aké boli oslavy a čo ich ešte čaká?

Gratulujeme k postupu do extraligy. Čo momentálne prežívate? Veľké zadosťučinenie a hrdosť. Na tím i všetko, čo sme dokázali. Pred štyrmi rokmi sme hrali s mužstvami ako Sabinov v druhej lige, to znamená najnižšej súťaži. Keď sa budeme baviť o finálovej sérii proti Žiline, pomôžem si citátom z Biblie, ktorý hovorí o tom, že ponížení budú povýšení a povýšení budú ponížení. Mieša sa vo mne hrdosť, radosť a všetko dokopy. Možno si neuvedomujeme, do čoho vôbec ideme a čo bude pôsobenie v extralige zahŕňať. My to tu robíme v podstate traja ľudia na kolene, teraz to už bude trochu o niečom inom. Musíme sa s tým vysporiadať.

Triumf Humenného v SHL je pre mnohých obrovským prekvapením. Aj pre vás osobne? Je to prekvapenie, aj keď po semifinálovej sérii s Martinom som začínal veriť tomu, že by to mohlo byť dobré. Martin tiež nemal zlé mužstvo, ktoré navyše ešte posilnil. Povzbudilo nás aj víťazstvo v Slovenskom pohári, kde sme Žilinu takisto zdolali u nich doma. Aj oni káder posilnili, ale videl som ich hrať a usúdil som, že sú hrateľný súper. Hoci mená mali obrovské, mnoho hráčov k ním prišlo z extraligy a vzbudzovali rešpekt. Potvrdilo sa, že nie peniaze vyhrávajú tituly, ale srdce, kabína a väčšie chcenie.

Naši hráči hrajú za drobné, polovicu tímu navyše tvorili mladí, neskúsení chlapci. Napríklad Jakub Ragan hral minulý rok ešte v juniorke, teraz to bol pre neho prvý seniorský ročník. Takisto Matej Jacko a mohol by som rad-radom pokračovať. S takto zložením tímom poraziť Žilinu? Je to masaker pre mňa. A asi pre všetkých. VIDEO: Najlepšie momenty zo zápasu Žilina - Humenné (2:3 sn)