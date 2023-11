Nováčikovia mali dva dni, aby sa vžili s Ramsayho systémom. Nie je to jednoduché, tvrdí Frühauf

BRATISLAVA. Je zvykom, že na prvom hokejovom reprezentačnom turnaji v sezóne dostanú príležitosti nováčikovia a hráči, ktorí si dlhšie neobliekli slovenský dres. Program, výsledky a tabuľka - Slovensko na turnaji Nemecký pohár 2023 „Nemecký pohár máme takto nastavený. Chceme dať šancu nováčikom a hráčom, ktorí sa nejaký čas neobjavili v reprezentácii,“ vysvetlil pred začiatkom podujatia asistent trénera Peter Frühauf. V nominácii Craiga Ramsayho sú štyria nováčikovia. Po prvý raz si národný dres oblečú útočníci Matej Kašlík, Andrej Kukuča a Silvester Kusko a obranca Marek Korenčík.

„Je to pre mňa výzva. Ramsay je tréner svetovej špičky. Neviem presne, čo mám čakať, keďže som tu prvýkrát. Budem drieť najviac ako viem, na tréningoch i mimo ľadu. V zápasoch by som rád ukázal moje prednosti,“ prezradil pre Sportnet najmladší z nováčikov v národnom tíme Kašlík.

TV program: Kde sledovať Nemecký pohár 2023? Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Rýchlo si osvojiť systém Mužstvo je tvorené z hokejistov zo slovenskej a českej extraligy. Hráči absolvovali prvý tréning v pondelok a už vo štvrtok odohrajú prvý zápas proti Rakúsku. Na prípravu majú iba dva a pol dňa. Za krátky čas si musia osvojiť systém kanadského trénera na slovenskej lavičke. „Áno, je to problém. Majú ho však všetky reprezentácie. Nezainteresovaní ľudia do toho nevidia, že máme iba dva a pol dňa na to, aby sme do nich dostali veľmi veľa systémových informácii. Musíme si uvedomiť, že aj hráči, ktorí sa v minulosti v reprezentácii už objavili, hrajú v kluboch úplne iným systémom. Niekedy musíme trošku spomaliť a vrátiť sa. Hráči sú však v reprezentácii preto, lebo sú najlepší vo svojich kluboch. Adaptácia je o niečo rýchlejšia. Nie je to však jednoduché,“ prezradil Frühauf.

Oklepať sa na úvod Vlani Slovensko obsadilo posledné miesto v skupine. Do tabuľky si pripísalo dva body za dve prehry po predĺžení. Prvenstvo obhajuje Nemecko. „Mužstvo je dosť pozmenené, ako sme mali minulý rok. Oproti vlaňajšku nemáme tak veľa nových mien. V nominácii sú hráči, ktorí majú skúsenosť s medzinárodným hokejom a chvíľu sme ich nevideli v národnom drese. Chceme vyhrať každý zápas a každý turnaj. Mentalita sa musí začať budovať od prvého dňa,“ pokračoval asistent trénera.

Výber Craiga Ramsayho sa postupne stretne s Rakúskom, Dánskom a Nemeckom. Frühauf je rád, že na úvod čelia nepríjemnému súperovi z Rakúska. „Hrajú fyzicky. To je však v poriadku, aspoň do turnaja rýchlejšie skočíme. Možno nových hráčov fyzický súper vtiahne do turnaja a rýchlejšie sa oklepú.“

Návrat na lavičku Po dvoch rokoch sa na slovenskú lavičku vracia Róbert Petrovický, ktorý bude na turnaji druhým asistentom trénera. Čerstvý päťdesiatnik pôsobil dva roky v najvyššej švajčiarskej súťaži ako asistent v tíme Lausanne. „Posunulo ma to vpred. Hral sa výborný hokej rovnako v Áčku aj medzi juniormi. Je to vysoká kvalita. Presne taká, akou sa prezentuje národné mužstvo. Skvelá skúsenosť,“ vyjadril spokojnosť. Novú sezónu odštartoval v tíme HC Olomouc. Z klubu sa do reprezentácie dostal aj Silvester Kusko, ktorý zažije debut v slovenskom drese vo veku 28 rokov. „Vidím, ako každý deň pristupuje k veciam, akú má pozíciu. Má dosť času na ľade, hrá v presilových hrách i oslabeniach. Dopĺňa spoluhráčov, ktorým sa nedarí. Je v dobrých rokoch a šancu treba dávať aj chlapcom, ktorí majú kvalitu,“ prezradil Petrovický.

Kusko má dvojité kanadsko-slovenské občianstvo a Slovenský zväz ľadového hokeja mu musel vybaviť výnimku, aby mohol v reprezentačnom drese nastúpiť.

„Nevedeli sme, ako to je s jeho statusom národnosti. Riešili sme to už minulý rok, ale rozhodli sme sa ho nenominovať. Bol však už v hľadáčiku a tým, že Petrovický je jeho tréner, dal nám na neho výborné referencie. Potrebujeme typ útočníka ako je on. Tento typ dôrazného hráča nám v Európe trochu chýba. Dúfame, že si zastane svoje miesto a budeme môcť o ňom rozmýšľať do budúcnosti smerom k majstrovstvám sveta,“ predbiehal Frühauf. Silné mužstvo v decembri Obaja asistenti trénera Ramsayho pôsobia v najvyššej českej hokejovej súťaži. Petrovický ako asistent v spomínanom Olomouci, Frühauf na rovnakej pozícii v Hradci Králové.

„Máme možnosť vidieť slovenských hráčov v lige, hráme proti sebe. Vidíme, v akých sú pozíciách a kto koľko času strávi na ľade. Veľa sme sa spolu o tom rozprávali,“ povedal Petrovický.

Či ostane tréner z Olomouca na slovenskej lavičke aj naďalej je otázne. „Prišiel som na túto akciu a uvidíme, ako to dopadne.“ Po Nemeckom pohári sa ďalšia reprezentačná akcia koná v decembri na domácom turnaji. „Chceme mať najsilnejšie mužstvo, ktoré budeme mať momentálne k dispozícii,“ prízvukoval Frühauf.