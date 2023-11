Je sa z čoho odraziť. Ramsay aj Čerešňák hodnotia Nemecký pohár pozitívne

Gólom proti Nemecku si otvoril reprezentačný účet. "Hodnotím to pozitívne. Mali sme nových hráčov, je to trochu iný hokej ako na klubovej úrovni. Okrem jedného zápasu sme podali dobré výkony, je sa z čoho odraziť," myslí si Čerešňák.

"Komunikácia s rozhodcami, ja toto asi nemôžem robiť. Sám seba som nespoznával, že čo to obnáša. Nemeckí rozhodcovia to chceli zdramatizovať, my sme sa s tým museli vysporiadať. Nevyšlo to na víťazstvo v turnaji, ale aspoň na víťazstvo v zápase," ukončil Čerešňák.

Všetci dali zo seba všetko, konštatuje Ramsay

Tréner Craig Ramsay bol spokojný. Potešilo ho nielen víťazstvo nad Rakúskom, ale najmä výkon, ktorý podali jeho zverenci v zápase proti domácemu výberu. Podľa kanadského kouča to bol najťažší zápas na turnaji.

"Som hrdý na chlapcov. Vždy chcete vyhrať turnaj, keď máte šancu. Páčilo sa mi však, ako sme hrali proti najsilnejšiemu súperovi na turnaji. Išli sme po nich, atakovali ich.

Páčilo sa mi, že sme neustupovali, ani keď sme viedli 2:0 s Nemcami. Všetci dali zo seba všetko," uviedol Ramsay.