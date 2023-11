Hviezda zostala na tribúne. Patrik Laine sa prehre prizeral len ako náhradník

"Poznám Patrikov potenciál a poznám ho ako hokejistu i ako človeka. Nie je spokojný, to si môžete byť istí. Momentálne však potrebuje nádych a výdych, naspäť získať svoju strelu, nabrať sebadôveru, aby bol opäť tým Patrikom Lainem, ktorým vie byť," povedal tréner pre ligový web.

"Bola to náročná debata, no nikto nie je väčší fanúšik Blue Jackets ako on. Preto potrebujeme toho najlepšieho Patrika Laineho."

Dvadsaťpäťročný Fín mal svojho času povesť ostrostrelca. Tridsaťgólovú métu však dosiahol naposledy v sezóne 2018/19, poslednej, v ktorej odohral všetkých 82 zápasov.

Aktuálne je v druhej zo štyroch sezón zmluvy, ktorá mu vynesie 8,7 mil. dolárov ročne.