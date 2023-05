Ukončí kariéru? Kapitán Bostonu objal spoluhráčov a plakal

Je možné, že pre Bergerona to bol posledný zápas kariéry. Po sezóne mu končí jednoročná zmluva a o svojej budúcnosti chce najprv hovoriť so svojou rodinou. Potom urobí rozhodnutie.

"Teraz je to veľmi ťažké spracovať. Samozrejme, sme šokovaní a sklamaní," povedal po prehre Kanaďan.

Počas série proti Floride hral so zranením, pre ktoré mohol nastúpiť až do piateho zápasu.

"Na chrbte mám herniovaný disk. Preto som vynechal štyri zápasy a snažil som sa to hnať, aby som sa vrátil," vravel center po zápase.

"Je to tuhé. Určite to nehovorím ako výhovorku. Každý počas play-off zápasí s mnohými vecami. Je ale smolné, že sa to stalo pri náhodnej akcii."