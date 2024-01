Legenda slovenského hokeja Oto Haščák oslavuje jubilejných 60 rokov

Navždy však v pamäti športových fanúšikov zostane ako hokejista, ktorý pomohol naštartovať novú, samostatnú éru slovenského hokeja a mal výrazný podiel na postupe reprezentácie do B i A-kategórie majstrovstiev sveta.

Boli to napríklad ZOH v Lillehammeri a postupové dva góly v C skupine proti Bielorusku alebo bronzové medaily za reprezentáciu ČSSR," uviedol pre TASR.

Július Šupler a Oto Haščák. Strojcovia postupu Slovenska do A - skupiny MS. (Autor: archív)

"Najmä prvé roky pod vedením pána Šuplera boli nezabudnuteľné. Bol u nás jedným z prvých trénerov, ktorý zaviedol do mužstva demokratický, ľudský princíp," uviedol Haščák.

Ako prezradil, konkrétny hokejový vzor nikdy nemal.

"Keďže som hrával ako center, tak som obdivoval Ivana Hlinku, Vladimíra Růžičku a Petra Šťastného. Hrával som s niekoľkými výbornými hráčmi ako v kluboch, tak aj v reprezentáciách. Dodnes mám s nimi výborný vzťah a spomínam si na pekné chvíle, ktoré sme prežili," zdôraznil TASR jubilant.

Do pamäte fanúšikov sa zapísal najmä dvoma gólmi do siete Bieloruska pri víťazstve 2:1 v poslednom zápase C-kategórie MS 1994 v Poprade, čím zabezpečil Slovákom postup do "béčka".