Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 24. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Trenčínom.



HK Spišská Nová Ves



Vicemajster porazil Slovan 5:4 po nájazdoch a všetkým na Spiši odľahlo, že je zlé obdobie zažehnané. Nie celkom sa to potvrdilo. Rysy vycestovali do Michaloviec aj Banskej Bystrice a z oboch zápasov si priviezli prehry, aj keď na Zemplíne vyťažili bod. Utorkové zaváhanie pod Urpínom spôsobilo pád na štvrté miesto v tabuľke.



HK DUKLA Trenčín



Trenčínu Spišská v tejto sezóne ešte nesadla. To však bol ešte na striedačke tréner Ernest Bokroš a Dukla bola v čase, kedy nemala formu. Príchodom Fína Hämäläinena sa prebrala k životu, no na východnom Slovensku sa predstaví po domácej facke 1:7 od Nitry.