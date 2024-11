Neskáču vysoko, nepadajú nízko. O výhre Bystrice rozhodla trpezlivosť a brankár

KOŠICE. Zo súboja prvého s druhým v košickej Steel Aréne odchádzali po výsledku 2:3 spokojnejší hostia z Banskej Bystrice. Dvakrát dokázali zmazať jednogólové vedenie domácich, aby aj vďaka výbornej defenzíve na čele s brankárom Eugenom Rabčanom napokon v tretej tretine strhli víťazstvo na svoju stranu.

Košičania prehrali po štyroch víťazstvách v rade a nevyužili príležitosť odskočiť súperom na čele tabuľky na dvojciferný bodový rozdiel. Bystričania naopak dosiahli štvrté víťazstvo v rade a skresali náskok Košíc na čele tabuľky na štyri body.

„Stretli sa síce tímy s najlepšou formou, ale my sme ju vôbec neukázali. Päťdesiat minút sme vôbec v zápase neboli a začali sme hrať, až keď išli oni do vedenia. Určite nás to mrzí. Verím, že v nedeľu začneme zápas takým výkonom, akým sme sa prezentovali posledných desať či dvanásť minút a budeme iným mužstvom ako sme boli na ľade dnes,“ priznal po zápase košický obranca Jakub Ferenca, ktorý v druhej tretine svojim prvým gólom sezóny poslal domácich druhýkrát v zápase do vedenia. Vynulované smrtiace presilovky Pilier košickej defenzívy skóroval naposledy ešte vlani na konci decembra v Humennom a gólový zásah ho potešil. „Potešil, určite áno, hoci by som mohol povedať bežné klišé, že by som ho vymenil za tri body. Pritom tá strela mi vôbec nesadla, ale nakoniec nejako zaplávala do bránky,“ pousmial sa Ferenc.

Košičanom v zápase zlyhali presilovky, ktoré majú najlepšie v lige. Po tom, ako šli Bystričania v tretej tretine po góle Andreja Kukuču do vedenia, hrali jednu celú a dve skrátené spolu s vyše minútovou power play, ale skórovať nedokázali. „Skôr ma mrzí naše nasadenie v tom zápase, ktoré nebolo také ako v tých posledných zápasoch. To, že sa nevyužijú presilovky sa stať môže, dobre to bránili, ale myslím si, že náš prístup im to uľahčil,“ komentoval nevyužité presilovky Ferenc, podľa ktorého to neovplyvnila ani veľká maródka v útočných radoch: VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Banská Bystrica v Tipos extralige

„Veľa hráčov nám chýba už dlhšie, ale máme dosť široký káder na to, aby sme ich nahradili. Určite dnešná prehra nejde na vrub toho, že máme málo hráčov.“ Rozhodla trpezlivosť a brankár „Prvá tretina bola z našej strany dobrá, po tom, čo sme sa dostali do zápasu po nie najlepších úvodných minútach. V druhej sme dopriali súperovi príliš veľa priestoru, nemali sme puk pod dostatočnou kontrolou. Súper nám nedovolil skórovať bez ohľadu na to, koľko striel sme vyslali. Nepremenili sme naše šance v presilovkách, hoci sme si ich dokázali vytvoriť. Urobili sme viac chýb, ako súper. Myslím si, že Bystričania boli trpezlivejší a tri body si dnes zaslúžili,“ hodnotil zápas domáci tréner Dan Ceman, ktorý pochválil aj výkon hosťujúceho brankára Rabčana.

Výkon Rabčana, ktorý zlikvidoval 42 zo 44 striel domácich na svoju bránku, spomenul v hodnotení zápasu aj hosťujúci tréner Vladimír Országh: „Povedali sme si, že musíme byť trpezliví, dobre brániť a čakať na naše šance. To sa nám aj darilo. Košice boli aktívnejšie, ale viackrát nás podržal brankár Rabčan, ktorý mal niekoľko kľúčových zákrokov. Dôležité bolo, že sme nedovolili domácim odskočiť na rozdiel dvoch gólov a že sme zvládli oslabenia, ktorých sme mali znovu zbytočne veľa. Nie vždy ste lepším mužstvom, ale dôležité je nájsť cestu k víťazstvu. To dobré mužstvá robia.“ VIDEO: J. Ferenc po prehre s Banskou Bystricou

Rabčana prvý gól nakopol Mladý 23-ročný Rabčan pritom svoj ešte len šiesty zápas v sezóne nezačal ideálne. Hneď prvá strela na jeho bránku, ktorú po štyroch minútach hry vyslal od modrej košický obranca George Parlett, skončila za jeho chrbtom. „Viac ma to nakoplo a povedal som si, že nesmiem byť nervózny a musí to byť inak,“ poznamenal Rabčan k začiatku zápasu. Oba góly dostal od obrancov a priznal, že ho to mrzí.

„Chytil som ťažšie strely a z nie až z takých nebezpečných som inkasoval. Snažím sa zastaviť každú strelu, ale niekedy to nevyjde. Dôležité bolo, že sme ešte v druhej tretine dokázali vyrovnať na 2:2. V tretej sme to už nejako ubránili, mali sme aj veľa šťastia, ale tomu musíte ísť naproti. Nechytám často a keď už chytám, tak chcem vyhrať a pomôcť mužstvu k trom bodom. Podarilo sa mi to, a som šťastný,“ dodal Rabčan, ktorý po záverečnej siréne neskrýval obrovskú radosť. VIDEO: E. Rabčan hodnotí výhru s Košicami

Neskáču vysoko, nepadajú nízko Bystričania sa víťaznou šnúrou vyšplhali na špicu tabuľky. Podľa trénera Országha sa snažia mužstvo nastaviť na víťaznú mentalitu. „Neriešime nič iné, len najbližší zápas. Určili sme si nejaké mantinely, kde chceme byť. Keď sa vyhrá neskáčeme vysoko, na druhej strane, keď sa prehrá nepadáme niekde nízko. Stále sa udržujeme v nejakom móde a uvidíme ako to pôjde ďalej, každý môže vyhrať s každým, na každého môže prísť kríza. Sme radi, že sa nám teraz darí a chceme to udržať čo najdlhšie,“ povedal Országh, ktorý so svojimi zverencami bude chcieť víťaznú mentalitu udržať aj v nedeľu, kedy Bystričania hostia na domácom ľade bratislavský Slovan.