Nemec si užíva kemp NY Devils. V zámorí ho prirovnávajú k produktívnemu Švajčiarovi Josimu

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec nastúpil hneď po tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL do rozvojového kempu klubu New Jersey Devils, ktorý si ho vybral z celkového druhého miesta.

Prekonal rekordný zápis Branislava Mezeia a Borisa Valábika, ktorí boli doposiaľ najvyššie draftovaní slovenskí obrancovia.

Mezeia si vybral z 10. pozície klub New York Islanders v roku 1999, Valábik sa dočkal rovnakej pocty v roku 2004 od klubu Atlanta Thrashers.



"Som naozaj nadšený a šťastný, že tu môžem byť. Snažím sa užívať si celý tento týždeň," povedal 18-ročný rodák z Liptovského Mikuláša o svojich prvých dojmoch v kempe "diablov", citoval ho oficiálny klubový web. Priznal tiež, že by ešte mohol zlepšiť svoju angličtinu.