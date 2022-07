Mešár by si rád zahral so Slafkovským. Nečakal, že si ho vyberie Montreal

Všetkých čakajú v najbližších dňoch rozvojové kempy s klubmi, ktoré ich draftovali. Budú sa v nich snažiť vybojovať si čo najlepšiu pozíciu pred nasledujúcou sezónou. "Bola to veľmi náročná noc, čakal som tam dosť dlho a už som mal aj také pocity, že to asi nevyjde v prvom kole.

Bolo by veľmi pekné zahrať si s Jurom v NHL, ale ešte je pred nami veľmi veľa roboty a možno sa nám to jedného dňa podarí," povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja Mešár, ktorého si z 26. miesta vybral Montreal Canadiens, rovnako ako Slafkovského.

Vôbec som nečakal, že by ma mohol draftovať Montreal, takže som bol prekvapený. Som rád, že ma draftoval, je to jedno z najhokejovejších miest v Kanade.

Viem, že majú veľmi dobre poskladaný tím. Sú tam ofenzívne ladení útočníci a bude ťažké sa tam zaradiť, ale verím, že sa mi to podarí a pomôžem im k nejakým úspechom. V ďalšej sezóne budem mať o to väčšiu motiváciu na sebe viac pracovať."

Petrovský čakal až do 6. kola, v ktorom si ho vybral zo 185. priečky tím Minnesota Wild: "Bol to veľmi dlhý a náročný deň, bol som nervózny a plný očakávaní.

Posledný draftovaný Slovák Žlnka sa dostal na rad v 7. kole, z 204. miesta zamieril do Arizony Coyotes:

"Cítil som obrovskú úľavu a radosť. Po tom, akú som mal sezónu, je to veľké zadosťučinenie aj za celú moju doterajšiu kariéru. Momentálne sa cítim super a verím, že v najbližšom čase by som mohol byť fit a ísť do toho naplno.

Rozhodol som sa neísť na draft, lebo by nebolo najkrajšie, keby som tam išiel a nevybrali by ma. Tušil som, že by to mohlo vyjsť, lebo sa mi ozvalo celkom dosť klubov a niektoré si ma pozvali na rozhovory na NHL Combine.

Snažil som sa na to veľmi nemyslieť, aby som nebol sklamaný. Arizona je mužstvo v prestavbe a je v ňom veľa mladých talentov. Do každého tímu NHL je ťažké sa dostať, budem musieť odovzdať všetko."