Batman Slafkovský a muž momentu Nemec. Akú sezónu zažili vlani draftovaní Slováci?

Mnohí hokejoví fanúšikovia takto pred rokom v jeden letný večer ponocovali a dúfali. Takmer každý veril, že Juraj Slafkovský bude prinajhoršom dvojkou draftu, ale tajne sme sa nádejali, že by to mohlo byť aj na prvé miesto.

Slafkovský bol členom zostavy najúspešnejšieho klubu v dejinách NHL od prvej chvíle po drafte. Nepresunuli ho do AHL ani do juniorky, hoci sa po jeho prvej zámorskej sezóne nájdu kritici tohto rozhodnutia.

Niektorí fanúšikovia sa ale menili na odborníkov. Od osemnásťročného talentu sa očakávali zázraky, one-man show, akú predviedol na olympiáde. Lenže preňho išlo o prvý dlhodobý kontakt so zámorským hokejom a rovno ho hodili do rozbúrenej vody.

Nedá sa povedať, že jeho debutová sezóna v NHL bola plná zdaru. Nebolo by však správne považovať ju za katastrofu.

Môžeme ju rozdeliť na tri tretiny. Prvá trvala do polovice decembra, keď sa Slafkovský zoznamoval s ligou. Darilo sa mu dobre, po 25 zápasoch mal 10 (4+6) bodov a jednu mínusku.

Potom prišiel útlm. Od 15. decembra, keď asistoval proti Ottawe, už do konca sezóny nebodoval. Nedarilo sa ani Montrealu. Bolo to preňho možno najťažšie obdobie, keďže počúval, že by mal ísť na farmu či na MS do 20 rokov, kam ho Canadiens nepustili.

V 39. zápase sa zranil. Habs hrali na ľade New Yorku Rangers. Slafkovský odvtedy pauzoval pre zranenie v dolnej časti tela a do hry sa už nevrátil. Canadiens zvolili cestu opatrnosti, neustúpili ani pri otázke účasti na seniorskom svetovom šampionáte.

Slafkovský si prvú sezónu v zámorí predstavoval trochu ináč, najmä z pohľadu počtu odohraných zápasov.

„To v pláne určite nebolo, ale to už nezmeníme. Mojim plánom je pokračovať v tom, čo som začal. Potrebujeme sa dobre pripraviť a do zámoria sa vrátim plný síl a odhodlania. NHL je náročná liga, nie nadarmo je najkvalitnejšia na svete. V podstate to však bolo to, čo som očakával,“ povedal pre hockeyslovakia.sk.

Aj tak nesmieme zabúdať na jeho rekordy. Prvý mal už po podpise kontraktu, keďže si môže zarobiť ako žiadna iná draftová jednotka pred ním. Pri debute bol najmladším na Slovensku vychovaným hokejistom, ktorý nastúpil v dueli NHL. Zároveň vytvoril prvenstvo ako najmladší slovenský strelec v lige vo veku 18 rokov, 6 mesiacov a 22 dní.