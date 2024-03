Petrovský sa zrejme dozvie krutú správu. V NHL sa ho chcú vzdať, bude draftovaný odznova?

ST. PAUL. Po vydarených majstrovstvách sveta do 20 rokov, kde viac gólov strelili iba štyria hráči a produktívnejší nebol ani jeden Slovák, sa o Servácovi Petrovskom začalo hovoriť ako o skrytej nádeji do NHL.

Petrovského sme sa na tento proces a na to, či má indície, pýtali počas majstrovstiev sveta do 20 rokov.

“Trošku to cítim, ale snažím sa to vytesniť. Mojou prioritou je nehľadiac na to podávať stále tie najlepšie výkony. To je najlepší recept, ako si vybojovať kontrakt,” vyjadril sa.