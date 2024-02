Hokejisti odtiaľ pôjdu rovno na ZOH. Najbližší All Star víkend NHL bude v New Yorku

NEW YORK. Klub zámorskej NHL New York Islanders bude hostiteľ nasledujúceho All Star víkendu profiligy, ktorý je na programe v roku 2026.

Na budúci rok sa duel neuskutoční, keďže vo februárovom termíne (12.- 20.) je na programe turnaj štyroch krajín, na ktorom sa predstavia tímy USA, Kanady, Švédska a Fínska. NHL o tom informovala na oficiálnej stránke.

Na nasledujúce stretnutie hokejovej smotánky sa môžu tešiť fanúšikovia v UBS aréne v Elmonte v štáte New York.

Presný dátum zatiaľ liga nezverejnila, no uskutočniť by sa mal ešte pred ZOH v Taliansku (6.- 22. februára 2026), kde sa hráči NHL predstavia prvýkrát od roku 2014.