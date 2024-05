VIDEO: Rangers sú nezastaviteľní. Ešte stále neprehrali, sú výhru od finále konferencie

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers zatiaľ v tohtoročnom play-off nenašli premožiteľa. Platí to aj po siedmom stretnutí vo vyraďovačke.

Sú už len jedno víťazstvo od postupu do konferenčného finále. V noci na piatok navýšili vedenie v sérii 2. kola proti Caroline po výhre 3:2 po predĺžení.

Nezlomilo ich ani to, keď Andrej Svečnikov minútu a pol pred koncom vyrovnal a obral ich o víťazstvo v riadnom hracom čase. Predĺženie napokon trvalo len necelé dve minúty, rozhodol v ňom Panarin.

Brankárovi Igorovi Šesťorkinovi už stačí len jedno víťazstvo, aby vyrovnal rekordnú šnúru NHL v počte výhier od začiatku play-off. Súčasné maximum s ôsmimi výhrami držia legendy Grant Fuhr, Jacques Plante a Terry Sawchuk.