ONLINE: Montreal Canadiens - New York Islanders dnes (Juraj Slafkovský, NHL)

V noci zo soboty na nedeľu bude pokračovať aj kanadsko-americká NHL. Stretnutie v Bell Centre si priblížime v našom textovom prenose. Sily si zmerajú Montreal a Canadiens a New York Islanders



Montreal sa naposledy predstavil v domácom prostredí proti Pittsburghu Penguins. Habs nedokázali udržať vedenie 3:1 a napokon po dvanástich sériách nájazdov si pripísali prehru.



New York Islanders má za sebou ťažký zápas s Bostonom Bruins. Ostrovania v domácom prostredí podľahli lídrovi Východnej konferencie 4:5 po nájazdoch, no zanechali dobrý dojem-